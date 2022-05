VIDEO: Politický geograf: Moldavsko by před ruskou agresí zachránilo spojení s Rumunskem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Politický geograf: Moldavsko by před ruskou agresí zachránilo spojení s Rumunskem

Po Ukrajině je Moldavsko další zemí, která by mohla čelit ruské agresi. V Rozstřelu to řekl politický geograf Vladimír Baar z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. K ovládnutí této východoevropské země by Rusové potřebovali obsadit Oděskou oblast, o což se zřejmě pokusí. Moldavsko by pak bylo pro Putina snadnou obětí, protože nemá, na rozdíl od Ukrajiny, dostatečně silnou armádu.

video: iDNES.tv