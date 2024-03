VIDEO: Stát by měl testovat příchozí cizince na tuberkulózu, varuje pneumolog Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stát by měl testovat příchozí cizince na tuberkulózu, varuje pneumolog

V souvislosti s otevřením českého pracovního trhu a s pomocí ukrajinským uprchlíkům se do Česka dostávají lidé, v jejichž rodné zemi představuje tuberkulóza vážný problém. Český stát by to proto měl řešit. V Rozstřelu o tom hovořil Vladimír Koblížek, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

video: iDNES.tv