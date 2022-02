VIDEO: Chci navrhnout snížení DPH u biopotravin na nulu, řekl Nekula Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chci navrhnout snížení DPH u biopotravin na nulu, řekl Nekula

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula plánuje podpořit české producenty potravin snížením daně z přidané hodnoty u jídla na deset procent ze současných 15 procent. „U biopotravin by pak chtěl jít ještě dále, z těch by se nemusela platit DPH vůbec,“ řekl v úterním Rozstřelu. Plánuje to navrhnout na poradě ekonomických ministrů vlády premiéra Petra Fialy.

