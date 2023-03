VIDEO: Ukrajina zkusí protiútok. Když ale selže, bude to zlé, míní plukovník v záloze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bachmut nemá zásadní strategický význam pro další průběh války. Představuje ale důležitý symbol. Pro obě strany by bylo obtížné přenechat toto území protivníkovi. V Rozstřelu to řekl plukovník generálního štábu v záloze Zdeněk Petráš z Univerzity obrany v Brně. Podle něj není možné v následujících týdnech čekat rozhodující fázi války, ve které by jedna ze stran uskutečnila zásadní protiofenzivu.

