Imunoložka: Vakcinace na covid má smysl, i když se naočkuje jen třetina lidí

Obě vakcíny proti onemocnění covid-19, kterými by se měla od začátku příštího roku očkovat česká populace, budou stejně účinné a stejně bezpečné. V Rozstřelu s moderátorem Vladimírem Vokálem to prohlásila imunoložka z Univerzity Pardubice Zuzana Bílková. Pro další vývoj pandemie by podle ní bylo ideální, kdyby se nechalo naočkovat co nejvíce Čechů, ale smysl to bude mít i ve chvíli, kdy vakcinací podstoupí jen třetina populace.

