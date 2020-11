VIDEO: Viroložka Tachezy varuje: Děti do škol vracejme až v lednu, riziko třetí vlny je velké Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Viroložka Tachezy varuje: Děti do škol vracejme až v lednu, riziko třetí vlny je velké

Koronavirus rozhodně neoslabil a další vlny mohou přijít kdykoliv, a to až do doby, než bude Česká republika buď promořená, nebo proočkovaná. V Rozstřelu po Skypu s moderátorem Vladimírem Vokálem to řekla Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Uznávaná viroložka není zároveň nadšená z návratu žáků do škol. Podle ní to představuje příliš vysoké riziko.

video: iDNES.tv