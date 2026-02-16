Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně
16. 2. 2026 10:00 Rozstřel
Odvolání jednoho z nejvýše postavených čínských generálů podle sinologa Davida Gardáše z projektu Synopsis naznačuje napětí mezi špičkami komunistické strany. V Rozstřelu iDNES.cz uvedl, že čistky v armádě mohou krátkodobě upevňovat moc Si Ťin-pchinga, dlouhodobě však oslabují akceschopnost systému. Do toho přichází další faktor: rostoucí nezaměstnanost mladých a sílící pochybnosti části generace o budoucnosti režimu.
Sinolog: Likvidace generála ukazuje na boj o moc v Pekingu. Mladí pochybují o straně
