Štáfkovi jsem se dlouho podbízel, říká Jakub Děkan. Dotočil dvojku Vyšehradu

Muzikantský debut už má za sebou dávno, teď si však Jakub Děkan čerstvě prošel dalším: hereckým. Hostem Moniky Zavřelové byl pouhých pár dní poté, co dotočil pokračování úspěšné komedie Vyšehrad. „Byla to vysněná nabídka. Já se Kubovi Štáfkovi podbízel dlouho. Byl jsem zklamaný, když nevyšla jednička, ale pak jsem to nějak nechal ležet,“ vzpomíná.

video: iDNES.tv