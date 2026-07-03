Roztržka Meloniové a Trumpa není o fotce, ale o zradě, řekl v Rozstřelu Landovský
3. 7. 2026 0:06 Rozstřel
Spojené státy poprvé v historii zpochybňují smysl NATO zevnitř aliance a Evropa musí Washington přesvědčit, že zůstává důvěryhodným partnerem. Vládní zmocněnec pro závazky vůči NATO Jakub Landovský v Rozstřelu na iDNES.cz mluvil o klíčovém summitu v Ankaře, rostoucím tlaku na obranné výdaje, budoucnosti americké přítomnosti v Evropě i o tom, proč je podle něj síla jedinou cestou k míru na Ukrajině.
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Roztržka Meloniové a Trumpa není o fotce, ale o zradě, řekl v Rozstřelu Landovský
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