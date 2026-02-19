Okamura: V Praze už to vypadá jako v Kyjevě. Ukrajinci podsekávají české platy

Rozstřel
Předseda SPD Tomio Okamura v Rozstřelu odmítl, že by jeho předvolební plakát byl rasistický, a trvá na tom, že jde o „pravdivé“ varování před migračním paktem EU. V debatě o cizincích řekl, že Česko je podle něj „za mezním číslem“ a že v Praze se část lidí cítí „jako na Ukrajině“, zároveň tvrdí, že levná pracovní síla zvenčí tlačí dolů mzdy. Ve vládě pak SPD podle něj prosazuje zpřísnění pobytu cizinců, konec českých peněz do muniční iniciativy pro Ukrajinu i plán na zrušení koncesionářských poplatků.
