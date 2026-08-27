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Trpišovský o nováčcích: Teprve se ukáže, kdo bude posila. Kafe s Priskem? Šel bych

Rozstřel
Potřicáté se jako trenér Slavie postaví Spartě. Největší fotbalový zápas v Česku se hraje v neděli na Letné poprvé od květnového skandálu v Edenu. Tehdy vzájemný souboj tradičních rivalů přerušili fanoušci, kteří vběhli na plochu. Kouč Jindřich Trpišovský vzpomíná: „Měl jsem v hlavě prázdno. Pořád jsem čekal, jestli někdo přijde a řekne, že se to nestalo.“
video: iDNES.tv
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