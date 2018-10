VIDEO: Skandální zpověď vyšetřovatele kauzy ŘSD: Dětské porno podstrčili i mně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obvodní soud pro Prahu 2 pokračoval výslechem svědků v projednávání žaloby bývalého výkonného ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michala Haly na stát. Za stíhání v kauze údajného držení dětské pornografie, kde byl pravomocně osvobozen, žádá Hala asi 44 milionů korun. U soudu vypovídal někdejší hlavní vyšetřovatel případů kolem ŘSD Rostislav Kotrč. Celou kauzu označil za podivnou. Hala v ní čelil stíhání kvůli pronájmu odpočívadel a při domovních prohlídkách v této kauze policie údajně našla diskety s pornografií. Nejvyšší státní zastupitelství stíhání Haly a dalších v této kauze zrušilo. Spis Kotrč přebral po jiném vyšetřovateli v době, kdy byl Hala ve vazbě. Podle svých slov už ze začátku upozorňoval na závažná pochybení, která při vyšetřování nastala, podal i oznámení na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). "Vyhodnotil jsem to jako nezákonné jednání policistů, nicméně do dneška to řešeno nebylo," řekl Kotrč.

