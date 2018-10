VIDEO: Ruští hokejisté rozpoutali bitku na ledě i v hledišti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruští hokejisté do 18 let nezvládli svůj přípravný zápas s Čechy. Po agresivním zákroku na Jakuba Rychlovského rozpoutali na ledě hromadnou bitku, která se po chvíli přenesla kvůli hráčům na lavici i do hlediště. Ochranka ale mladíky rychle vytlačila do jejich kabiny.

video: Twitter / @dallasstars93