VIDEO: Russell Crowe vydražil suvenýry z filmů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Russell Crowe vydražil suvenýry z filmů

Herec Russell Crowe v sobotu slavil 54. narozeniny a zároveň to bylo 15 let od jeho svatby se zpěvačkou Danielle Spencerovou. Místo toho pořádal dražbu nazvanou Art of Divorce (Umění rozvodu), na které prodával osobní věci a suvenýry z filmů. Za pět hodin vydělal v přepočtu 77 milionů korun.

video: Reuters