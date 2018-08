VIDEO: S balonem do oblak 4 - Příprava pilota před letem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S balonem do oblak 4 - Příprava pilota před letem

Let balonem začíná pro pilota několik hodin před startem. Musí projít meteorologickou předpověď, zjistit rychlost a směr větru, ale i prověřit možnou trasu. Na místě startu potom kontroluje technický stav balonu, protože i přehlédnutý detail může mít fatální následky. Ve čtvrtém díle seriálu S balonem do oblak vás seznámíme se všemi kroky, které musí pilot provést, než se vůbec dostane do vzduchu.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz