S balonem do oblak - 7. díl - Co žene lidi do koše balonu?

Co je to to za touhu, která žene lidi do proutěného koše? Jací lidé se stávají pasažéry v horkovzdušných balonech? Jak překonávají přirozený strach? A jak reagují lidé na zemi na letící balon? Na všechny tyto otázky odpoví zkušený balonář Honza Smrčka v novém díle exkluzivního seriálu iDNES.tv.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz