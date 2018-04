VIDEO: Na 20 let poslal soud do vězení teroristu Salaha Abdeslama Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na 20 let poslal belgický soud do vězení teroristu Salaha Abdeslama. Předtím jej uznal vinným z pokusu o vraždu policistů při razii v roce 2016. Z podílu na teroristických útocích v Paříži v roce 2015 by se měl Francouz marockého původu u francouzského soudu zodpovídat až v roce 2020.

