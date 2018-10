VIDEO: Vždycky se těším na nové kamarády, směje se Saša Rašilov Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vždycky se těším na nové kamarády, směje se Saša Rašilov

Saša Rašilov zavzpomínal na to, jaký byl jako malý kluk. Sám má tři dcery, ale nemůže říci, že by to s výchovou dívek bylo snažší než s výchovou chlapců.

video: iDNES.cz