Slavný sbor roztančil pasažéry letadla

Pěvecký sbor The Kingdom Choir, který se proslavil díky vystoupení na královské svatbě prince Harryho a americké herečky Meghan Markle, překvapil cestující na palubě letadla společnosti British Airways. Nebyla to ale úplná náhoda. Letadlo bylo na cestě do Sydney v Austrálii, kde právě začínaly charitativní sportovní hry Invictus Games, které založil princ Harry v roce 2014 a pravidelně je každý rok zahajuje.

video: British Airways