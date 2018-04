VIDEO: Místo u letiště, kde má stát semafor Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Místo u letiště, kde má stát semafor

Jak vyřešit, že trasa plánovaného obchvatu Tuřan zasahuje do ochranného pásma brněnského letiště? Po možnosti zapustit silnici do země přichází další plán – dát na ni semafory, u kterých by auta zastavila, než proletí letadlo. Brno by se tím zařadilo mezi světové letecké kuriozity.

video: iDNES.cz