SESTŘIH: Real Madrid otočil úvodní semifinále Ligy mistrů proti Bayernu

Už by to snad ani nebyl zápas Ligy mistrů, kdyby v něm Cristiano Ronaldo nepřekonal nějaký rekord. I když se v úvodním semifinále na hřišti Bayernu Mnichov za Real Madrid neprosadil, vyhrál šestadevadesáté utkání v soutěži. A to ještě nikdo před ním nedokázal. Španělský klub vykročil za třetí finálovou účastí v řadě.

video: O2 TV Sport