VIDEO: 16 let pouštěla žena na Slovensku do ulice hlasitou hudbu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

16 let pouštěla žena na Slovensku do ulice hlasitou hudbu

16 let pouštěla žena v Kossúthově ulici ve slovenském Štúrovu do ulice operní árii v podání Plácida Dominga. Údajně jí štval pes sousedky, a tak se rozhodla přehlušit jeho štěkání hudbou. Vyhrávala každý den od šesti ráno do desíti večer. I když jí činnost v minulosti zakázal soud, nepřestala a až teď produkci ukončil zásah policie.

video: Ludvik Posolda