V horském lyžařském středisku Kavkazu Elbrus se sníh zbarvil do oranžova. Pozoruhodný jev nastal, když tam před víkendem vítr zavál písek ze Sahary. Nebyla to ale jediná zvláštnost, která se tam v té době stala. Na zaparkovaná auta se tam svalila lavina, co vypadala jako obří pěna, která smetla vše, co jí přišlo do cesty.

video: Instagram