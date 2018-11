VIDEO: Socha poutníka je rozbitá na kusy, putuje do muzea Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Archeologové, historici a jejich přátelé vyzvedli torza sochy poutníka, která stávala od 28. dubna 1912 pod rozhlednou Diana v Karlových Varech. Vykopali ji už před třiceti lety, jenže tenkrát neviděli možnost, jak ji opravit, proto ji uložili zpět do země. Sochu kdosi strhl po 2. světové válce a rozbil ji na kusy. Nyní putuje do karlovarského muzea. Co s ní bude dál, se teprve rozhodne.

video: iDNES.cz