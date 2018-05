VIDEO: SOCKY: Míla Rozner do každé strany, Koptík do každé ženy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SOCKY: Míla Rozner do každé strany, Koptík do každé ženy

Socky se tentokrát natolik odvázaly, že musely ještě jednou do střižny. Podíváme se do Windsoru, Bílého domu a spolu s Milošem Zemanem i do krásné Orlové, kde autor satirického pořadu Dominik Vršanský zavzpomíná na své první krůčky v showbyznysu.

video: iDNES.cz, Reuters, OVTV