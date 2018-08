VIDEO: Soudce Šámal míní, že stát by měl odškodnit klienty H-Systemu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soudce Šámal míní, že stát by měl odškodnit klienty H-Systemu

Stát by měl odškodnit napálené v kauze H-System. Neměl by jim zaplatit celou částku, o kterou přišli, ale měl by jim pomoct, myslí si předseda Nejvyššího soud Pavel Šámal.

