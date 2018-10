VIDEO: Space Hulk: Tactics - trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nebezpečné mimozemské potvory, rozpadající se kosmický koráb a horda po zuby ozbrojených elitních vojáků a není to Vetřelec? Co to je? Space Hulk!

video: Focus Home Interactive