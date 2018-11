VIDEO: SPD chce prosadit zákon o zákazu zahalování Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zákaz zahalování tváře na veřejnosti pod pokutou 10 tisíc korun navrhla opoziční SPD Tomia Okamura. Zajistit by to měla změna zákona o přestupcích, s níž Okamurovo hnutí v úterý přišlo. Česko by tak mohlo být další zemí, která v budoucnu zakáže zahalování tváře na veřejnosti.

video: iDNES.cz