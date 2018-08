VIDEO: Spojenecké síly vstoupily do severoruského Archangelsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Spojenecké síly vstoupily do severoruského Archangelsku

Třetího srpna 1918 se vylodili první spojenečtí vojáci v ruském Archangelsku a postupovali společně na jih. Chtěli zabránit, aby se spojenecký materiál dostal do rukou bolševiků a také ochránit československé legie na jejich cestě po transsibiřské magistrále. Konflikt mezi spojenci a bolševiky se protáhl až do února 1920. Rudá armáda zahájila protiofenzivu a 20. února 1920 vstoupila zpět do Archangelska. O tři týdny později také do severněji položeného Murmansku. Spojenecká vojska kapitulovala a opustilia Rusko.

video: iDNES.cz, Reuters