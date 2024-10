VIDEO: 100 songů na Nové scéně: Různé úhly pohledu na okolnosti tragické události, ale i hezké okamžiky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

100 songů na Nové scéně: Různé úhly pohledu na okolnosti tragické události, ale i hezké okamžiky

Hra úspěšného německého dramatika s osobitou poetikou, jenž se inspiroval teroristickým útokem v Madridu roku 2004. Minutu po minutě nás provází příběhem nazpět a odkrývá myšlenky, touhy, vášně a sny všech nic netušících lidí, osudy, které se v okamžiku výbuchu spojují a zároveň mizí. Hektické a přitom krásné zářijové ráno. Co o inscenaci 100 songů říkají herci David Matásek, Michal Sikora nebo herečka Kateřina Winterová? Co nás podle režiséra Štěpána Gajdoše dostává do různých nálad?

video: rena, iDNES.tv