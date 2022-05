VIDEO: Adam Mišík se připravuje na souboj v boxerském ringu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Adam Mišík se připravuje na souboj v boxerském ringu

Adam Mišík se věnuje rekreačně boxu již řadu let. Nyní přijal nabídku od organizace Clash of the Stars a připravuje se na boxerský zápas v malých rukavicích s raperem Vercettim. Zápas se bude konat již pětadvacátého června.

video: Aneta Dědková, Adam Kvita, iDNES.tv