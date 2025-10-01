AI herečka vyděsila hollywoodské hvězdy
1. 10. 2025 13:24 Společnost
Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v budoucnu zastupovat. Skutečné herečky jsou zděšené a vyzývají k bojkotu společností, které by s Norwoodovou navázaly spolupráci.
02:06
00:48