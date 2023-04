VIDEO: Vzpomínky Alana Pajera: vrátný s tasenou pistolí, Gottovy „úplatky“ i odposlechy v šatnách zpěváků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Alan Pajer se stal jedním z nejžádanějších československých portrétních fotografů, a to zejména v hudební branži. Na stovkách elpíček či singlů vydávaných od konce šedesátých let se objevily právě jeho snímky. Vzpomíná, že o podobu obalů desek musel často bojovat s normalizačními cenzory. Kvůli jedné fotce ho začátkem osmdesátých let vyhodili z práce.

