Aleš Brichta o dětech: Že mi u ucha začne vřeštět smrad? Na to nemám náladu

Rockové hvězdy jsou známé pro své vysoké sebevědomí a také pro to, že si na děti troufnou třeba i po šedesátce. Aleš Brichta je sice šedesátník, ale po dalších dětech se svou mladou ženou rozhodně netouží. Co má doma osobnost českého rocku ráda? Absolutní klid? A když Aleš svůj odmítavý postoj k dětem netají, tak co potom psí miláčkové? Našli si místo v srdci černovlasého zpěváka?

video: rena, iDNES.tv