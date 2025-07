VIDEO: Amanda Bynesová na Ozempicu. Chci vypadat líp na paparazzi fotkách, říká Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Amanda Bynesová na Ozempicu. Chci vypadat líp na paparazzi fotkách, říká

Herečka Amanda Bynesová (39), kterou si mnozí pamatují z filmů Co ta holka chce nebo Super náhradník, prožívá nový začátek. Poté, co se před lety stáhla z veřejného života a bojovala s psychickými problémy, oznámila návrat – a to dost netradičně. Po profilu na OnlyFans a rozhodla se hubnout s pomocí léku Ozempic.

video: ig / @amandapandapandapanda1