Soud zamítl žalobu scenáristky Anděla Páně. Domáhala se určení, že je výlučnou autorkou scénáře k této pohádce
10. 9. 2026 12:38 Společnost | Soudy
Městský soud v Praze ve čtvrtek zamítl žalobu scenáristky filmové pohádky Anděl Páně Lucie Konášové, která se domáhala rozhodnutí, že je jedinou autorkou scénáře k filmu i libreta ke stejnojmennému muzikálu. Podle soudce svoje tvrzení neprokázala zhruba u čtvrtiny výsledné pohádky.
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Soud zamítl žalobu scenáristky Anděla Páně. Domáhala se určení, že je výlučnou autorkou scénáře k této pohádce
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