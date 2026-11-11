Andílek z Kelly Family v Praze přitvrdil
11. 11. 2026 13:04 Společnost
Shodil dlouhé blonďaté vlasy, nasadil dioptické brýle a přitvrdil. Přesto fanoušci a především fanynky Angela Kellyho, nejmladšího člena devadesátkové rodinné kapely Kelly Family, stále poznávají a obdivují. Jeho úterní koncert v pražském Lucerna Music Baru vyprodali a ještě vystáli dlouho frontu na společnou fotku.
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