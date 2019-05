VIDEO: Momentálně pro mě existuje pouze jeden muž, říká Andrea Bezděková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Momentálně pro mě existuje pouze jeden muž, říká Andrea Bezděková

Modelka Andrea Bezděková vyrazila společně s finalisty Muže roku na soustředění do Tuniska. Zavzpomínala na dobu, kdy byla sama na takovém soustředění jako finalistka miss a přiznala, že klukům závidí spoustu volného času. V Tunisku strávila pouze pár dní, ale rozhodně to nebyla její poslední letní dovolená. Za teplem k moři se chystá i s přítelem, ale to až po dětském táboře, kam vyrazí na dva týdny jako vedoucí.

video: deni, iDNES.tv