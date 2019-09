VIDEO: Jsem šťastná, že moje srdce konečně patří mně, říká Aneta Vignerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jsem šťastná, že moje srdce konečně patří mně, říká Aneta Vignerová

Aneta Vignerová se modelingu věnuje už tak dlouho že přiznala, že přemýšlela nad změnou. Zatím ale neví, jaká by ta změna měla být, proto se nadále věnuje modelingu a čeká, co ji osud postaví do cesty.

video: iDNES.cz