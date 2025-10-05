Jméno se mnou jde, ale jsem na něj pyšná, říká Antonie Formanová

Společnost | Filmové Vary 2018
Vnučka Miloše Formana, Antonie, prozradila, že si od dětství přála stát se herečkou. Její první role byla ve školním představení ve čtvrté třídě a od té doby si šla za svým snem.
video: deni, iDNES.cz
