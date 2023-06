VIDEO: Aquapalace zahájil havajské léto: Na tobogán jedině kvůli dětem, říká Eva Decastelo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aquapalace zahájil havajské léto: Na tobogán jedině kvůli dětem, říká Eva Decastelo

Co atraktivního nabídne pod havajskou tématikou Aquapalace Praha? Užije krásné herečky Báru Mottlovou nebo Evu Decastelo na vodní atrakce? Jaké maximum je ochotna Eva Decastelo kvůli dětem podstoupit? Dovede Báru Mottlovou přítel uvrtat do extrémů? Na co si přijdou podle ředitelky Aquapalace Praha Vladany Horákové kliduchtiví návtěvníci?

video: rena, iDNES.tv