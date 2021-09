VIDEO: Asijská plus size modelka je žádaná po celém světě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Asijská plus size modelka je žádaná po celém světě

Modelka Yumi Nu se věnuje modelingu již dvanáct let. Jako první plus size modelka z Asie se dostala do prestižního magazínu Sports Illustrated Swimsuit, pro který nafotila kolekci sportovních plavek. Yumi se kromě modelingu věnuje i zpěvu a tvorbě oblečení ve stylu udržitelné módy.

video: Instagram/@_yumi_nu Ověřeno