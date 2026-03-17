Beats for Love 2026 přivítá nejlepší DJku světa a roztančí Dolní Vítkovice
17. 3. 2026 16:06 Společnost
Už za necelé čtyři měsíce roztančí industriální areál Dolních Vítkovic v Ostravě oblíbený čtyřdenní festival elektronické hudby, který se právem řadí mezi světové špičky hudebních eventů. Od 1. do 4. července navštíví Ostravu více než 550 interpretů světové taneční scény, od nových talentů až po legendární hitmakery. Populární festival s jedinečnou pulzující atmosférou již odtajnil headlinery jako například legendu Calvina Harrise, jehož hity znají i lidé, kterým elektronika neříká zhola nic. Autor tracků jako “We Found Love” jezdí do Evropy doopravdy zřídka, i kvůli tomu bude jeho set jistě jedním z dechberoucích vrcholů přicházející festivalové sezóny. Druhým horkým želízkem je ikonický Marshmello, který ve své tvorbě propojuje to nejlepší z euforické elektroniky a chytlavého popu. Hlavní stage Love by ČSOB letos uvede i neobvyklý fenomén bořící hranice mezi klubovou hudbou a spirituální energií. Padre Guilherme, populární DJ a praktikující kněz, přiveze hluboký a emotivní set ve stylu techno, house a EDM. Síň slávy letošního lineupu uvítá i zástupkyni něžného pohlaví, ale zato tvrdého tanečního žánru, techno DJku a producentku Charlotte de Witte.
01:53
Po smrti manžela vydala dětskou knihu o truchlení. Teď ji uznali vinnou z jeho otravy
Zahraniční17. 3. 2026 17:48
00:31
Jihočeští pyrotechnici se pochlubili činností za minulý rok
Domácí17. 3. 2026 17:26
00:43
Hasiči doporučují upravit si sklep. Protiatomových krytů je málo
Domácí17. 3. 2026 17:00
00:47
Soud v Břeclavi řeší případ hocha, na něhož spadla branka
Domácí17. 3. 2026 16:36
00:45
Nahý Trump, mimino Bibi. Španělé si při svátku obřích figurín neberou servítky
Zahraniční17. 3. 2026 16:14
03:04
Prezident v pátek podepíše rozpočet, řekl Babiš. Řešili i pat ohledně velvyslanců
Domácí17. 3. 2026 16:10
02:10
Beats for Love 2026 přivítá nejlepší DJku světa a roztančí Dolní Vítkovice
Společnost17. 3. 2026 16:06
06:13
Rozhovor s herci seriálu Stranger Things
Společnost17. 3. 2026 15:58
01:49
Nominace české fotbalové reprezentace pro barážové zápasy
Sport17. 3. 2026 15:42
00:52
Nové Město včelní dopravní hřiště i skatepark mezi stromy
Domácí17. 3. 2026 15:06
00:56
Nádrže na plyny po více než roce opouštějí přístav v Děčíně
Domácí17. 3. 2026 15:04
00:52
Má dyslexii a nízké IQ, neměl by být prezident, řekl Trump o Newsomovi
Zahraniční17. 3. 2026 14:20
01:39
Sladký život uprostřed války. Jak se mlsá v nejpopulárnější cukrárně v Kyjevě
Zahraniční17. 3. 2026 14:06
00:38
Obec sbírá podpisy proti muži, který nemůže spát
Domácí17. 3. 2026 14:00
01:08
Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico
Zahraniční17. 3. 2026 13:42
03:31
Pavel Trávníček poprvé promluvil po operací srdce
Lifestyle17. 3. 2026 13:24
00:34
Klapky pro filmový festival vznikají ve Vysokém Poli
Domácí17. 3. 2026 13:18
01:43
Ornella ukázala svůj nový dům za téměř 23 milionů
Společnost17. 3. 2026 11:14
00:31
Muž vezl v dodávce tunu kazícího se zmraženého masa
Krimi17. 3. 2026 11:12
00:43