Ben Affleck vyhrál v Milionáři milion dolarů
31. 7. 2026 10:44 Společnost
Ben Affleck (53) uspěl v americké verzi soutěže Chcete být milionářem? Společně se soutěžícím Jamiem Dingem vyhráli milion dolarů, v přepočtu zhruba 21,3 milionu korun. Ke správné odpovědi ho navedla vtipná poznámka moderátora ohledně současného amerického prezidenta.
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