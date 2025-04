VIDEO: Bizáry z DO-RE-MI? Na některé nikdy nezapomeneme, směje se Sabina Laurinová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bizáry z DO-RE-MI? Na některé nikdy nezapomeneme, směje se Sabina Laurinová

Jak vzpomíná herečka a moderátorka Sabina Laurinová na své působení v diváky oblíbeném hudebním pořadu DO-RE-MI? Co ji tehdy říkali herečtí kolegové? Jak vzpomíná na účinkujicí a co říká na to, že některé bizáry si žijí vlastním životem dodnes na TikToku? Jaké myšlenky jí proudí hlavou, když vidí své mladinké já na obrazovce?

video: rena, iDNES.tv