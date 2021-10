VIDEO: Noblesní paní herečka. Jak šel čas s Blankou Bohdanovou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Noblesní paní herečka. Jak šel čas s Blankou Bohdanovou

Blanka Bohdanová se narodila 21. března 1930 v Plzni. Po studiu na obchodní akademii odešla do Brna na JAMU. Osudovým se jí stalo setkání s profesorem Karlem Novákem, který výrazně ovlivnil i její první angažmá v Pardubicích. Získala tam celou sérii hlavních rolí, nezapomenutelně zářila před vyprodaným hledištěm jako Manon Lescaut. Když přišla na konci padesátých let do Prahy, dostala i první role ve filmech. Odmítnutí sovětské okupace ale její kariéru zastavilo. Navíc absolvovala studijní pobyt ve Velké Británii a tak se v době normalizace objevovala ve filmech méně často. V roce 1966 přilákal režisér Miroslav Macháček herečku do Národního divadla. Představila se tam například jako Kleopatra (1966), kněžna v Lucerně (1976) nebo Goneril v Králi Learovi (1980). Ve zlaté kapličce zůstala 45 let. Zahrála si také v několika televizních seriálech (My všichni školou povinní, Život na zámku). Zálibu našla ve výtvarném umění. Stala se členkou Nového sdružení pražských malířů a od osmdesátých let pravidelně vystavovala. Byla opakovaně oceněna jako dabérka, získala Thálii za roli Fonsie ve hře The Gin Game (2001) a za celoživotní činoherní mistrovství (v březnu 2015). Jejím synem je umělecký fotograf Vlado Bohdan.

video: NFA, Česká televize, iDNES.tv