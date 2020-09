VIDEO: Bohouš Josef po infarktu: Za měsíc nachodím 340 kilometrů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bohouš Josef po infarktu: Za měsíc nachodím 340 kilometrů

Zpěvák Bohouš Josef je po infarktu. Jak probíhala rekonvalescence po čtyřech bypassech? Panují u něho obavy z toho, jak to teď bude zvládat na jevišti? Kolik kilo zhubl a jak se připravuje na nový muzikál We Will Rock You?

video: rena, iDNES.tv