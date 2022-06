VIDEO: Bohuš Matuš touží po plastikách všeho druhu, svoji Lucinku posílá na nos Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co přivádí zpěváka Bohuše Matuše s manželkou Lucií na kliniku plastické chirurgie? Je nos jediným problémem, který mladou Lucii trápí? Do jakých úprav by se pár pustil, měli-li by neomezený rozpočet? Co na úpravy nosů a aktuální trend říká plastický chirurg Peter Mertan?

video: rena, iDNES.tv