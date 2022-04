VIDEO: Botox je pro herečku smrt, míní Petra Polnišová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Botox je pro herečku smrt, míní Petra Polnišová

Slovenská herečka Petra Polnišová bude v titulcích nového filmu Známí neznámí nejen jako herečka, ale i jako spoluproducentka. Co přináší funkce producenta do života herečky? Co bylo impulsem pro virální videa Cuky Luky? Myslí si, že slavné Slovenky nemají soudnost v estetických zákrocích? Co sama Petra a botox?

video: rena, iDNES.tv