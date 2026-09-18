Moc botoxu nebo lupus? Lidé se přou o změnách v obličeji Seleny Gomezové
18. 9. 2026 11:18 Společnost
Zpěvačka a herečka Selena Gomezová (34) na předávání cen Emmy zářila ve zlatých šatech. Lidé na internetu ale začali řešit spíš její obličej. Vyrojily se spekulace, že podstoupila plastiku, má špatně udělaný make-up nebo si dala moc botoxu.
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